شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم فى الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ ناصر منسى، مهاجم فريق الزمالك، على تصدره لجدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 أهداف عقب انتهاء مباريات اليوم فى الجولة العاشرة من عمر المسابقة، حيث تعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثليهما ، وفاز سيراميكا على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ، كما تعادل طلائع الجيش مع فاركو سلبيا ، فى الوقت الذى حقق فيه الإتحاد السكندرى فوزا مهما على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ .

وجاء ترتيب هدافى الدورى على النحو التالى :-