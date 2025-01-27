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جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم فى الجولة العاشرة

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القاهرة - سامية سيد - حافظ ناصر منسى، مهاجم فريق الزمالك، على تصدره لجدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 أهداف عقب انتهاء مباريات اليوم فى الجولة العاشرة من عمر المسابقة، حيث تعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لمثليهما ، وفاز سيراميكا على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ، كما تعادل طلائع الجيش مع فاركو سلبيا ، فى الوقت الذى حقق فيه الإتحاد السكندرى فوزا مهما على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ . 

وجاء ترتيب هدافى الدورى على النحو التالى :-


ترتيب الهدافين

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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