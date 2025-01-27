شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى ضد بيراميدز فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الأهلي مع بيراميدز بالتعادل الإيجابي 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ويبقي في المركز الثاني، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي.