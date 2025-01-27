شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد 2025.. تحديد المتأهلين لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار حول منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للرجال لكرة اليد 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة حسب موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

* المجموعة الأولى

1- الدنمارك 10 نقاط

2- ألمانيا 8 نقاط

* المجموعة الثانية

1- فرنسا 10 نقاط

2- المجر 7 نقاط

* المجموعة الثالثة

1- البرتغال 9 نقاط

2- البرازيل 8 نقاط

* المجموعة الرابعة

1- كرواتيا 8 نقاط

2- مصر 8 نقاط

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الربع النهائي من بطولة العالم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث منافسات البطولة بالكامل، بما في ذلك جميع مباريات منتخب مصر، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجماهير المصرية لمشاهدة ومتابعة مباريات المنتخب لحظة بلحظة ودعمه في مواجهاته الحاسمة المقبلة.