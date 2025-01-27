شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول رسالة من جراديشار مهاجم الأهلى الجديد بعد مشاركته أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حرص السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب مشاركته الأولى في مباراة بيراميدز.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لجراديشار قال فيه: "أشكركم على الأجواء الرائعة، وأتمنى أن نحقق الفوز في المباريات القادمة".

ونجح السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي في وضع بصمته الأولى بقميص الفريق الأحمر بعدما سجل ظهوره الأول في مباراة بيراميدز مساء اليوم خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري.

وشارك جراديشار بديلا مع بداية الشوط الثاني لمباراة بيراميدز ونجح في تسجيل هدف من أول لمسة ومنح فريقه نقطة التعادل، كما تسبب في ركلة جزاء للأهلي أضاعها إمام عاشور كانت كفيلة بمنح الفريق الأحمر النقاط الثلاث.

دقائق لعب: 45 دقيقة.

سجل: هدف.

صناعة فرص: 1

تمريرات: 10/10 (100%).

فقدان الكرة: 2

تحصل على ركلة جزاء في نهاية المباراة.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.