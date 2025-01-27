شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 26/1/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/1/2025، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2 - 2 في مباراة مثيرة بالدوري، فوز فراعنة اليد على كاب فيردى 31 - 24 ويتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم رسميًا، وسيراميكا يفوز على غزل المحلة بهدف "لاكاى" ويحتل المركز الثالث فى الدورى.

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2 - 2 في مباراة مثيرة بالدوري

تعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فوز فراعنة اليد على كاب فيردى 31 - 24 ويتأهل إلى ربع نهائى بطولة العالم رسميًا

فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية .

سيراميكا يفوز على غزل المحلة بهدف "لاكاى" ويحتل المركز الثالث فى الدورى

نجح فريق سيراميكا في الفوز على غزل المحلة، بهدف نظيف عن طريق فخري لاكاي بالدقيقة 86 فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى nile.

منتخب مصر لكرة اليد يضرب موعدا مع فرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم الثلاثاء

ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع فرنسا مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

خسارة الزمالك أمام بطل ألمانيا فى نصف نهائى بطولة الشارقة الودية لكرة اليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره ميلسونجن الألمانى بنتيجة 34-33، فى إطار نصف نهائى بطولة الشارقة الدولية الودية، التى تقام خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى بهدف شكري نجيب ويرتقى للمركز التاسع بالدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، فوزاً غالياً على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شكري نجيب، فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

طلائع الجيش يتعادل سلبيًا مع فاركو فى الجولة العاشرة بالدوري

تعادل فريق طلائع الجيش مع فاركو سلبيًا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جهاز الرياضة.