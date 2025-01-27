شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكما لمباراة الزمالك والجونة والشهدى للمصرى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و الجونة إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في اللقاء المقرر له الرابعة عصر غدًا الإثنين ضمن مواجهات الجولة العاشرة للدوري المصري دوري نايل ، يعاونه شريف عبدالله و محمد عاطف الزناري و السيد منير ، و محمد نهاد حكم فيديو و أحمد ناجي .



بينما يدير الحكم مصطفي الشهدي مباراة المصري وإنبي ، بينما يدير الحكم إبراهيم محجوب مباراة حرس الحدود و مودرن سبورت.

مباراة الزمالك والجونة تقام فى الرابعة عصر غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.