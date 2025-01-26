شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يكثف جهوده لضم ظهير أيمن قبل غلق الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادي الاتحاد السكندري جهودهم للتعاقد مع ظهير أيمن قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، لتلبية احتياجات طلعت يوسف المدير الفني من الصفقات المطلوبة في الميركاتو الحالي.

ورشح مسئولو الاتحاد أكثر من لاعب لتدعيم الجبهة اليمنى أبرزهم محمود شعبان لاعب الفريق السابق ومودرن سبورت الحالي، ولكن مغالاة الأخير في مطالبه المالية حالت دون إتمام الصفقة.

ويعتمد طلعت يوسف مدرب الاتحاد على مصطفى إبراهيم لاعب الوسط في الجبهة اليمنى، والذي يؤدي بشكل جيد في المباريات، ولكنه يرغب في ضم ظهير أيمن صريح للعب في هذا المركز الذي يعاني منذ بيع هشام صلاح في الصيف الماضي.

يذكر أن الاتحاد السكندري استعاد ذاكرة الانتصارات بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.