الامارات | رمية ثلاثية تمنح منتخب الإمارات الفوز على اتحاد عمّان في "سلة دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت الرمية الثلاثية الناجحة من صانع الألعاب دي ماركو ديكسون في الثواني الأخيرة، المنتخب الوطني لتحقيق فوزه الأول في "سلة دبي" على اتحاد عمّان الأردني بفارق نقطة واحدة (97-96)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، لحساب المجموعة الأولى ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

وساهمت النقاط الـ 24 التي سجلها دي ماركو ومن ضمنها رميته الثلاثية الأخيرة، في منح المنتخب الفرصة بالعودة بنتيجة المباراة في ثوانيها الأخيرة، بعد أن فقد الصدارة طيلة مراحلها.

ورغم البداية القوية للمنتخب خلال الشوط الأول ونيل لاعبي «الأبيض» الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (30-25 و22-16)، إلا أن بداية الشوط الثاني سجلت صحوة للاعبي الفريق الأردني قادتهم لهيمنة مطلقة على نتيجة الربع الثالث (32-20) والتقدم بفارق النقطة الوحدة، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي سجلت في دقائقها الأول أفضلية واضحة للأردنيين، قبل أن يتمكن المنتخب مجدداً من تقليص الفارق وحسم الفترة الرابعة (25-22) والخروج بانتصارٍ صعب بفارق النقطة الواحدة.

ويلتقي المنتخب غداً مع فريق بيروت اللبناني متصدر المجموعة، في مباراة يبحث من خلالها المنتخب عن انتصاره الثاني، خصوصاً أن «الأبيض» تعثر في مباراته الافتتاحية أمام «سترونغ غروب» الفلبيني بنتيجة (91-99).