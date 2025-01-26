شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الأهلي بالنيران الصديقة من رامى ربيعة في الدقيقة 18 والان مع تفاصيل الخبر

أحرز رامي ربيعة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريق بيراميدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية ، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء:، كلاً من : عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.