شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز في الدوري بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط بقوة باحثًا عن هدف التقدم وتعرض حسين الشحات لإصابة نتيجة صدامه مع أحد لاعبي بيراميدز، وتلقى الشحات العلاج وواصل المشاركة في المباراة.

واصل الأهلي الضغط وارتكب أحمد الشناوي حارس بيراميدز خطأ فادحا بعدما أعاد كرة حاول إبعادها عن مرماه ووصلت إلى إمام عاشور لكن الأخير سددها بعيدًا عن الشباك، وتعرض أحمد الشناوي لإصابة نتيجة صدام مع امام عاشور وتلقى العلاج وواصل المشاركة

ويضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

ويجلس على "دكة" الأهلي كل من: عمر كمال وجيراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

وبذلك يظهر مصطفى العش أساسياً للمرة الأولى مع الأهلي بعد الانتقال للنادي رسمياً مساء الجمعة وشارك فى مران وحيد أمس، السبت.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي _علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.

ويملك فريق الاهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدف وتلقت 4 أهداف فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.