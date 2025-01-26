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حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور

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  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 1/6
  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 2/6
  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 3/6
  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 4/6
  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 5/6
  • حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقر

الأحد، 26 يناير 2025 06:51 م

تواجد جمهور الأهلي فى مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة فريقهم أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية ، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء -  محمد الشيبي.

جمهور الاهلي قبل مباراة بيراميدز
جمهور الأهلي قبل مباراة بيراميدز

 

جمهور الاهلي من الملعب
جمهور الأهلي من الملعب

 

جمهور الاهلي
جمهور الأهلي

 

جمهور الاهليفي ملعب مباراة بيراميدز
جمهور الاهلي في ملعب مباراة بيراميدز

 

الجمهور
الجمهور

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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