شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواجد جمهور الأهلي فى مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة فريقهم أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية ، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.



جمهور الأهلي قبل مباراة بيراميدز



جمهور الأهلي من الملعب



جمهور الأهلي



جمهور الاهلي في ملعب مباراة بيراميدز