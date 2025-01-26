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شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير لجمهور الأهلي باستاد القاهرة لدعم فريقه أمام بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي - سليمان النقرالأحد، 26 يناير 2025 06:51 م
تواجد جمهور الأهلي فى مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة فريقهم أمام بيراميدز في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية ، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.
فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.
بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.
فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.
جمهور الأهلي قبل مباراة بيراميدز
جمهور الأهلي من الملعب
جمهور الأهلي
جمهور الاهلي في ملعب مباراة بيراميدز
الجمهور
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