شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعيد شيكا رجل مباراة فاركو وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد سعيد شيكا، حارس مرمى نادي فاركو ، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالجولة 10 من الدوري المصري الممتاز على ملعب استاد جهاز الرياضة.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع فاركو سلبيًا فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile".

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويقع طلائع الجيش فى المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة، جمعها من 10 مباريات، فيما جاء فاركو فى المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.