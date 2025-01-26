شكرا لقرائتكم خبر عن رامي نصوحي: الزمالك يستحق لقب البطولة العربية للطائرة ونشكر الجماهير فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

أكد رامي نصوحي،عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق كرة الطائرة بقطر، أن الأبيض استحق التتويج بلقب البطولة العربية.

وقال رامي نصوحي، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، "الزمالك تواجد في مجموعة قوية، ونجح فى اعتلاء الصدارة، فى الأدوار الإقصائية قدم اللاعبون أفضل مستوياتهم على الرغم من قوة الفرق المنافسة".

وأضاف، "معسكر الفريق في قطر اتسم بالتركيز والروح العالية والحماس بين اللاعبين، والجميع كان هدفه العودة للقاهرة بكأس البطولة لإسعاد الجماهير".

وتابع، "نشكر جماهير الزمالك في قطر التي ساندت ودعمت الفريق من أول وصول البعثة حتى آخر يوم في البطولة، مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، يسعى دائماً لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لفرق النادي من أجل التتويج بالألقاب والبطولات محلياً وقارياً".

واختتم قائلا، "مجلس الإدارة يثق تماماً في قدرات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي في حصد مزيد من البطولات خلال الفترة القادمة".

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.