شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يوثق ظهوره الأول أمام جمهور الأهلي بصور تذكارية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حرص السلوفيني نيجك جراديشار، لاعب الأهلي الجديد، على توثيق ظهوره الأول في قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز فى المباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بالتقاط صور تذكارية من داخل الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.



جراديشار



جرايشار من استاد القاهرة