شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العش يواجه بيراميدز مرتين مع فريقين مختلفين خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

في مفارقة غريبة، يتواجد مصطفى العش لاعب الأهلي الجديد فى تشكيل الفريق الأحمر الأساسي لمواجهة بيراميدز بعد قليل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، مع العلم أنه شارك ضد الفريق السماوي مع فريقه السابق زد قبل 4 أيام.

وشارك مصطفى العش أساسيا في تشكيل زد الأساسي أمام بيراميدز، وبعدها انضم إلى الأهلي وتواجد فى قائمة مباراة بيراميدز والتشكيل الأساسي للقاء اليوم، ليشارك ضد بيراميدز مع فريقين مختلفين وبقميصين مختلفين أيضا خلال 4 أيام فقط.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس، وحسين الشحات.



فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وجيراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.



وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.