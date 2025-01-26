شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وجراديشار وأفشة والساعي على دكة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على "دكة" الأهلي فى مباراة بيراميدز الليلة كل من: عمر كمال وجيراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

فيما يضم التشكيل الرسمي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

وبذلك يظهر مصطفى العش أساسياً للمرة الأولى مع الأهلي بعد الانتقال للنادي رسمياً مساء الجمعة وشارك فى مران وحيد أمس، السبت، فيما يتواجد السلوفيني جراديشار على دكة البدلاء بعدما انتقل للأهلي رسمياً مساء الجمعة، وشارك في مران الفريق مرة واحدة.

ووصلت حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ، حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.