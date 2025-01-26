شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة ، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا ، في المباراة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى : عامر عامر.

وفي خط الدفاع : عمرو الجزار – أحمد كاستيلو – أحمد ياسين – حميدو فتاو.



وفي خط الوسط : موسى فراوي – موريه توريه – أحمد فوزي – عماد ميهوب.

وفي خط الهجوم : محمد حمدي زكي – بن حمودة.

فريق سيراميكا يحتل المركز الرابع فى جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق غزل المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.