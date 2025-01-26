شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراء المقابلات الشخصية لمدربى الرخصة A باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم بمركز المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة إجراء المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين للحصول على الرخصة التدريبية A المقرر انطلاقها فى الثانى من فبراير المقبل.

يجري المقابلات علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، وتقدم 35 مدربا للحصول على الرخصة تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لإجراء المقابلات الشخصية على ثلاثة أيام واختيار 25 مدربا منهم للانتظام في الدورة التدريبية وفقا للشروط المحددة سلفا.

في سياق مختلف، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في بطولة بولندا الودية أبريل المقبل، بمشاركة أربعة منتخبات، هى مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

وتلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل.