شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بين الشقيقين أكرم وأحمد توفيق؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتشهد مباراة الأهلي وبيراميدز لقاءً من نوع خاص بين الشقيقين أحمد توفيق لاعب بيراميدز وأكرم توفيق لاعب الأهلي، وسط توقعات بأن تكون المباراة الأخيرة للنجمين ضد بعضهما، بعدما كشف مصدر مقرب من أكرم توفيق أنه أنهى الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر، وحصل على مقدم تعاقد من النادي القطري بقيمة 500 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن أكرم توفيق حصل على مقدم تعاقد نصف مليون دولار من الشمال القطري ووقع على عقد مدته ثلاثة مواسم نظير 3 ملايين و700 الف دولار، حيث سيتقاضى في الموسم الأول مليون دولار والموسم الثاني مليون و200 الف دولار والموسم الثالث مليون ونصف المليون دولار.



وأضاف المصدر أن أكرم توفيق وقع عقوده مع نادي الشمال القطري، ولم يعلن عن ذلك، فى ظل استمرار عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم، بخلاف رغبته فى الحفاظ على فرصته في المشاركة مع الأهلي بالمباريات لأن إعلان انتقاله إلى الشمال القطري سيهدد مشاركته مع الأهلي ويعرضه لانتقادات من الجماهير.

ورفض أكرم توفيق كل العروض المقدمة من الأهلي لتجديد عقده نظيره 15 مليون جنيه في الموسم بخلاف الإعلانات، حيث كان يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه سنوياً للبقاء في الجزيرة.