شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى بهدف شكري نجيب ويرتقى للمركز التاسع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 06:11 م

حقق فريق الاتحاد السكندري، بقيادة طلعت يوسف، فوزاً غالياً على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شكري نجيب، فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، منذ قليل، ضمن فعاليات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وبذلك يرتقى الاتحاد السكندري للمركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 12 نقطة فى المركز العاشر بجدول المسابقة.

ففى الدقيقة 30 ومن كرة قطعت من لاعب الإسماعيلي عن طريق عمر الوحش لتصل إلى شكري نجيب الذي سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ويعد ذلك هو الانتصار الأول لطلعت يوسف فى قيادة زعيم الثغر كما أنه الفوز الأول للإتحاد فى 2025 فكان أخر فوز فى 7 نوفمبر الماضى على حساب حرس الحدود.

وخاض الاتحاد السكندري مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي - محمود شبانة - محمود متولي - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: ناصر ناصر - عمر الوحش - كريم الديب - شكري نجيب.

خط الهجوم: فان ديرك - عمرو جمعة.

وخاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - محمد نصر.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - محمد عبدالسميع - بيومي - خالد النبريصي.

خط الهجوم: إيريك تراوري - نادر فرج.