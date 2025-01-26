شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يقود هجوم سيراميكا أمام غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، تشكيل فريقه أمام غزل المحلة، فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من دورى nile.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى..



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد هاني - محمد توني - چاستيس آرثر - أحمد بلحاج - عبد الرحمن بودي - چون ايبوكا - ايمن موكا - مروان عثمان.