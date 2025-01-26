الامارات | دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. 3 تعادلات في الجولة 14

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا الإمارات وضيفه يونايتد 2-2، اليوم الأحد، في الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وسجل لـ"الصقور" اللاعب اليمني عادل وجدان (14) وميكايل بوركات (72) ولفريق يونايتد الهولندي كوينسي (28) وعلي صنقور (90+6).

وبهذه النتيجة أصبح رصيد يونايتد 18 نقطة في المركز السادس والإمارات 15 في المركز الثامن.

وتعادل حتا مع ضيفه الحمرية 2-2، وسجل هدفي الحمرية البرازيلي ناسيمينتوا دي كاسترو في الدقيقتين (33 و41) ولفريق حتا مارسيلو فريتاس (46) ومواطنه ويليان ليرا (90)، ليصبح رصيد حتا 22 نقطة في المركز الرابع، والحمرية 13 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل فريقا الذيد والجزيرة الحمراء بدون أهداف، ليصبح رصيد الذيد 15 نقطة سابعاً، والجزيرة الحمراء 12 نقطة في المركز 11.