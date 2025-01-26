شكرا لقرائتكم خبر منافسات LIV Golf تُشعل سماء الرياض بأول حدث ليلي على الإطلاق في بداية موسم 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب عشاق الجولف حول العالم بداية موسم 2025 لدوري LIV Golf، حيث ستُسجل مدينة الرياض لحظة تاريخية باستضافة أول حدث ليلي على الإطلاق في تاريخ الدوري. ومن المقرر أن تقام البطولة في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة حول العالم.

وبعد ثلاثة أعوام من استضافة منافسات دوري LIV Golf في ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ينتقل الدوري لأول مرة إلى الرياض. وتشتهر العاصمة السعودية بأجوائها الليلية النابضة بالحياة، ما يجعلها مكاناً مثالياً لمشاهدة نخبة لاعبي الجولف وهم يتنافسون تحت الأضواء الكاشفة. لحجز تذاكر الدخول العام وتذاكر الضيافة الحصرية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: LIVGolf.com

وسيشهد الحدث مشاركة كوكبة من نجوم الجولف العالميين، من بينهم جون رام، بطل دوري LIV Golf لعام 2024 من فريق Legion XIII، وخواكين نيمان، الفائز في بطولة LIV Golf جدة 2024 من فريق Torque GC، بالإضافة إلى أساطير اللعبة مثل فيل ميكيلسون، عضو قاعة مشاهير الجولف، من فريق HyFlyers GC، وبروكس كيبكا، الفائز بخمسة ألقاب كبرى، من فريق Smash GC، وبرايسون ديشامبو، الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2024، من فريق Crushers GC، وغيرهم الكثير. كما سيستمتع الجمهور بعروض موسيقية حية طوال أيام الحدث الثلاثة، وسيتم الكشف عن أسماء الفنانين المشاركين قريباً.

وأعرب روس هاليت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الفعاليات في دوري LIV Golf، عن حماسه قائلاً: "يمثل LIV Golf الرياض حدثاً استثنائياً يجمع بين المنافسة العالمية والتجربة الترفيهية المتميزة، ليلبي تطلعات الجماهير بمختلف أعمارهم. وتجسد استضافة البطولة ليلاً التزامنا المستمر بالابتكار وإيجاد طرق جديدة لجعل هذه الرياضة أكثر تشويقاً وإثارة. وندعو جميع المشجعين للحضور مبكراً للاستمتاع بتجربة شاملة في قرية المشجعين، والتي تضم العديد من الأنشطة العائلية الممتعة حول ملعب الجولف. ونعد الجميع بتجربة رياضية لا تُنسى في نادي الرياض للجولف، بدايةً من 6 فبراير".

ينطلق موسم 2025 بحضور لافت للنجم لي تشيه-بو، الفائز ببطولة LIV Golf Promotions 2024، التي أقيمت في نادي الرياض للجولف. وبعد أداء استثنائي في ديسمبر الماضي، نجح لي في حجز مكانه ضمن قائمة الـ 54 لاعباً المرموقة في الدوري، ليبدأ موسمه الأول في أجواء مليئة بالحماس والتحدي.

وسيشهد الحدث انطلاق المنافسات تحت الأضواء الكاشفة، حيث يبدأ اللاعبون مبارياتهم عند الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي يومي الخميس والجمعة، وعند الساعة 6:05 مساءً يوم الأحد، وسط ترقب جماهيري لمعرفة من سيخطف الأضواء.

ويمكن لعشاق الجولف الراغبين في حضور بطولة LIV Golf الرياض، الاستمتاع بمشاهدة المنافسات من مواقع متعددة توفر إطلالات مميزة، مع توفر باقات حصرية لتجربة الضيافة الفاخرة في Club 54.

لمزيد من المعلومات ولحجز التذاكر، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: LIVGolf.com