شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي منتخب اليد قبل مواجهة كاب فيردى فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر لكرة اليد أمام نظيره كاب فيردى مساء اليوم، الأحد، فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، حيث تضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة العالم بعد خوض 5 مباريات كالتالى:

علي زين: 23 هدفًا من 33 تصويبة بنسبة 69.7%

أحمد عادل: 20 هدفًا من 29 تصويبة بنسبة 69%

يحيى خالد: 19 هدفًا من 40 تصويبة بنسبة 47.5%

سيف الدرع: 16 هدفًا من 29 تصويبة بنسبة 55.2%

محمد سند: 15 هدفًا من 21 تصويبة بنسبة 71.4%

أحمد هشام سيسا: 14 هدفًا من 17 تصويبة بنسبة 82.4%

أحمد هشام دودو: 10 أهداف من 12 تصويبة بنسبة 83.3%

أكرم يسري: 8 أهداف من 10 تصويبات بنسبة 80%

أحمد خيري: 7 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 100%

محسن رمضان: 6 أهداف من 12 تصويبة بنسبة 50%

عبد الرحمن فيصل: 4 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 57.1%

بلال مسعود: 4 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 100%

ياسر سيف: 4 أهداف من 5 تصويبات بنسبة 80%

سيف هاني: هدفان من تصويبتين بنسبة 100%

ويسعى منتخب اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، لتحقيق الفوز فى مواجهة اليوم من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام ايسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

وتتواجد كرواتيا على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط حتى الآن وبعدها مصر فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ومن بعدها أيسلندا التى تلقت خسارة من كرواتيا فى ثان مواجهاتها بالدور الرئيسى برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن تشهد مجموعة الفراعنة اليوم مواجهتين ايضا بين أيسلندا مع الأرجنتين فى الرابعة و النصف عصرا، وكرواتيا مع سلوفينيا فى التاسعة والنصف مساء.

ويعقد باستور جلسات دورية مع اللاعبين فى حضور خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس البعثة فى كرواتيا و عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد من أجل تصحيح الأوضاع فى مواجهة اليوم و استعادة روح الدور الأول ألذى حقق فيه الفراعنة العلامة الكاملة.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.

تأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.