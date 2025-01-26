شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الـ19 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة التاسعة عشرة لدورى المحترفين عن تعادل بروكسى مع وادى دجلة سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع أبناء دجلة رصيدهم إلى 39 نقطة ومازالوا فى صدارة جدول الترتيب.

كما نجح كهرباء الإسماعيلية فى تحويل خسارته أمام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

في الوقت نفسه، فاز وى على سبورتنج بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول الترتيب مؤقتا لحين إقامة مباراة المقاولون والترسانة غدا ، كما تعادل بترول أسيوط والداخلية سلبيا ، وديروط مع السكة الحديد بهدف لمثله، وأسوان مع أبو قير بهدف لمثله، بينما حقق لافيينا أول فوز على يد مديره الفني الجديد مصطفى عبده على حساب المنصورة بهدف دون مقابل.