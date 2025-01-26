شكرا لقرائتكم خبر عن ماييلي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى فى هجوم بيراميدز أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة الأهلى في مواجهة اليوم بالدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.