شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم أحمد رضا لاعب بتروجت مقابل 25 مليون جنيه + لاعبين مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت، بعد الاتفاق مع إدارة الفريق البترولي على كافة الأمور الخاصة بالانتقال، ليصبح الصفقة الثالثة للمارد الأحمر.

وأنهى مسئولو الأهلى الصفقة ، خلال جلسة عقدها اليوم في مقر شركة بتروجت، الصفقة مقابل 25 مليون جنيه وإعارة لاعبين من 5 لاعبين من فريق الأهلي مواليد 2005.

وتركت إدارة بتروجت حرية الاختيار للمدير الفني سيد عيد لحسم اللاعبين لسد احتياجاته لتعويض رحيل أحمد رضا عن الفريق.

وبات من المؤكد أن يظهر أحمد رضا في تدريبات الأهلي خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء الفريق من مباراة بيراميدز التى ستقام بعد قليل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.