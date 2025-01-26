شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز.. العش أساسياً وإمام عاشور مهاجماً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور، كريم الدبيس، وحسين الشحات.

وبذلك يظهر مصطفى العش أساسياً للمرة الأولى مع الأهلي بعد الانتقال للنادي رسمياً مساء الجمعة وشارك فى مران وحيد أمس السبت.

ووصلت حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ، حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.