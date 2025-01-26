شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لتدريبات الزمالك الجماعية خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

يعود ناصر ماهر ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال فترة من أسبوع إلى 10 أيام وذلك بعد التأكد من تمام شفائه من الإصابة التي كان يعانى منها خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يخوض ناصر ماهر تدريبات بدنية خفيفة على هامش تدريبات الفريق اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة غداً، على أن يتم مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى تجنبا لتكرار الإصابة مرة أخرى.

وتأكد غياب ناصر ماهر عن الزمالك أمام الجونة في المباراة المقبلة بالجولة العاشرة من بطولة الدورى المقرر لها غدا الإثنين.

وأصيب ناصر ماهر أمام المصرى في الجولة الثالثة لبطولة الدوري يوم 23 نوفمبر الماضي، ليغيب خلال تلك الفترة قبل الإصابة مجددا أمام سيراميكا بعد المشاركة 13 دقيقة فقط.

