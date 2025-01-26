شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويملك فريق الأهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدفا، وتلقت 4 أهداف، فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.