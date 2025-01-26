شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة لمواجهة بيراميدز.. وكولر يعاين أرض الملعب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 05:39 م

وصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

تضم قائمة الأهلي للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.