شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب السيدات يضع برنامج الإعداد لمباراتى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد رمضان ، المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول للسيدات اليوم، الأحد، اجتماعا مع جهازه المعاون بمركز المنتخبات الوطنية ؛ لوضع برنامج المرحلة المقبلة، ودراسة أوضاع الفريق فى إطار الاستعداد لمباراتى رواندا بتصفيات الأمم الأفريقية يوم 21 فبراير المقبل بكيجالى، بينما تقام مباراة العودة باستاد هيئة قناة السويس فى السادسة مساء 25 من الشهر ذاته.

وأكد المدير الفني لمنتخب السيدات أن برنامج إعداد الفريق سيتخلله معسكر بالقاهرة لتحقيق التجانس بين اللاعبات اللاتي سيقع عليهن الاختيار ورفع الكفاءة الفنية لهن.