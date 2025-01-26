شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.



الأهلى يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية

ويتسلح بيراميدز بكوكبة من النجوم، على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولى فيستون ماييلى ورمضان صبحى والنيجيرى صديق إيجولا.

‎ويعول بيراميدز على قدرات مدربه الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش من أجل استكمال رحلته بالدوري المصري إلى أبعد نقطة ممكنة.

وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 21 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، ليصبح ثانى أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول لقب فى تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 3 مرات للنهائى بجانب احتلال وصافة الدورى المصرى خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة فى 3 نسخ متتالية.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.