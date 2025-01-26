شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد سعاد حسنى.. 4 أفلام تجسد علاقة السندريلا بكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى ، التي قدمت أدوارًا مهمة تركت بصمة كبيرة في مشوارها الفني، حتى استطاعت أن تدخل قلوب محبيها ومعجبيها من أوسع الأبواب.



سعاد حسنى فى فيلم الزواج على الطريقة الحديثة

وتزامنا مع ذكرى ميلادها، هناك عدد من الأفلام التي قدمتها تكشف عن علاقتها بكرة القدم، منها "إشاعة حب" الذى ظهر فيه عادل هيكل حارس الأهلى الراحل، "الزواج على الطريقة الحديثة" الذى تظهر فيه مع حسن يوسف يلعبون كرة القدم على الشاطئ، بالإضافة إلى "الدرجة الثالثة" الذى يناقش مشاكل الكرة والجمهور واللاعبين والأندية، و"غريب في بيتى" الذى شارك فيه نور الشريف كلاعب في نادى الزمالك.

سعاد حسنى

وكشفت سعاد حسنى، في حوار سابق، أنها مشتركة في النادي الأهلي ويعجبها طريقة لعب صالح سليم وقيادته للفريق، وحسن الشاذلى هداف الترسانة، وأكدت أن أكثر مرتين حزنت فيها فى كرة القدم، عندما تعرض أبو رجيلة لاعب الزمالك لإصابة كادت تنهى حياته، والثانية عندما حدث مشادة بين جمهور الإسماعيلى والأهلى بالإسماعيلية.

ولدت سعاد حسنى فى 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق بالقاهرة، أبوها الخطاط السورى محمد حسنى ينحدر من أصول كردية، قدم من سورية إلى مصر، قام بزخرفة كسوة الكعبة حينما كان يعمل فى القصر الملكى السعودى ويعتبر من أشهر وكبار الخطاطين العرب، واستدعاه الملك الفاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية وكان مقرها مدرسة خليل آغا الثانوية فى العباسية.