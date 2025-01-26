شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يشكر أحمد رضا بعد انتقاله للأهلي فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

قدم نادي بتروجت الشكر لأحمد رضا لاعب وسط الفريق بعد إتمام انتقاله للنادي الأهلي، بعد الجلسة التي جمعت مسئولى الناديين ظهر اليوم، الأحد، بمقر شركة بتروجت بالتجمع الخامس، وكتبت صفحة بتروجت على الفيس بوك: "شكراً أحمد رضا".

وحصل الأهلي على توقيع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت مقابل 25 مليون جنيه بجانب أثنين من خمسة ناشئين تم عرضهم على الفريق البترولي ومدربه سيد عيد لإختيارهم حسب رؤيته الفنية.

ويُعد رضا الصفقة الثالثة للأهلي خلال ميركاتو الشتاء الجاري بعد السلوفيني جراديشار ومصطفى العش.