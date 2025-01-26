شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أهلى كولر أمام بيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، فى السابعة مساء اليوم الأحد، صوب استاد القاهرة الدولى؛ لمتابعة اللقاء المرتقب الذى يجمع الأهلى مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري، في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وخاض الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر 5 لقاءات أمام بيراميدز، حقق الفوز فى أربعة منها وخسر لقاءاً وحيداً، وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4.



نتائج أهلى كولر أمام بيراميدز

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله وسام أبو على.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.