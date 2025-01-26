شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. شكري نجيب يتقدم للاتحاد فى شباك الاسماعيلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والاسماعيلى بتقدم زعيم الثغر بهدف دون رد سجله شكري نجيب فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء المقام حالياً باستاد برج العرب، بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ففى الدقيقة 30 ومن كرة قطعت من لاعب الإسماعيلي عن طريق عمر الوحش لتصل إلى شكري نجيب الذي سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

ويخوض الاتحاد السكندري مباراة الاسماعيلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: محمد المغربي - محمود شبانة - محمود متولي - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: ناصر ناصر - عمر الوحش - كريم الديب - شكري نجيب.

خط الهجوم: فان ديرك - عمرو جمعة.

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من:



أحمد دعدور - عبدالغني محمد - أحمد الشيمي - يوسف أسامة - مورو ساليفو - محمد فارس - عبدالله بكري - إسلام سمير - فادي فريد.

ويخوض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى - عماد حمدي - محمد عمار - محمد نصر.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - محمد عبدالسميع - بيومي - خالد النبريصي.

خط الهجوم: إيريك تراوري - نادر فرج.

ويجلس على دكة بدلاء الإسماعيلي كل من:

كمال السيد - حاتم سكر - هشام محمد - مروان حمدي - عمر القط - عبدالله محمد - الملواني - خطاري - عبدالرحمن كتكوت.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الاتحاد، التي ستكون رقم 119 بين الفريقين، حيث حقق الدراويش 56 فوزا مقابل 32 فقط للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بالتعادل، منها 8 فقط سلبيا، سجل الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 123 هدفا للاتحاد، حافظ الإسماعيلى على شباك نظيفة 43 مرة مقابل 29 للاتحاد.

ويدخل الدراويش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة في الجولة التاسعة، ما يعطى للاعبيه الرغبة فى مواصلة الانتصارات، في المقابل يعمل زعيم الثغر على الانتفاضة من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف لكل منهما، ومن قبل الخسارة من زد والزمالك.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، حيث حصل على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.