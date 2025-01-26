شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين طلائع الجيش وفاركو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش وفاركو فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من عمر مسابقة الدورى الممتاز "دورى Nile".

طلائع الجيش دخل المباراة برغبة شديدة في الفوز، بعد الانتصار الأخير الذى حققه على حساب إنبى بهدف دون رد، فيما يعمل فاركو على استغلال المعنويات المرتفعة لدى لاعبيه بعد التعادل الإيجابى مع الأهلى بهدف لكل منهما والبحث عن حصد ثلاث نقاط من الطلائع.

طلائع الجيش يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الـ 10 برصيد 11 نقطة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.