الامارات | المغربي عادل تاعرابت يوقع لنادي الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت" الإمارات اليوم" أن لاعب نادي النصر السابق المغربي عادل تاعرابت وقع عقدا مع نادي الشارقة للعب معه، وأن اللاعب كان قد خضع للفحوصات الطبية قبل انضمامه إلى صفوف الملك الشرقاوي استعدادا للظهور الرسمي في المباراة المقبلة أمام دبا الحصن ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويشكل انضمام اللاعب المغربي عادل الذي يتمتع بإمكانات فنية عالية إضافة كبيرة لفريق الشارقة الذي يتصدر حاليا ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم كان قد قرر إنهاء عقده مع النجم المغربي وقائد الفريق عادل تاعرابت بالتراضي بين الطرفين.