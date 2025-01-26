شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 13 لاعبا عن الأهلي أمام بيراميدز الليلة.. أبرزهم وسام أبو علي وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتحظي المباراة بأهمية خاصة للفريقين فى ظل صراع شرس على صدارة الدوري.

ويغيب عن الأهلي في مباراة بيراميدز كل من حمزة علاء لأسباب فنية، وأحمد نبيل كوكا الذي يعاني من ألم فى السمانة، وسمير محمد الذي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، كما يغيب الفلسطينى وسام أبو على بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يتواصل غياب المغربى يحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه، وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة، وطاهر محمد طاهر المصاب بتمزق فى العضلة الأمامية، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد، بجانب رحيل بيرسى تاو لصفوف قطر القطري ومحمود كهربا لصفوف الاتحاد الليبي وإنتهاء إعارة يوسف أيمن وعودته للدحيل القطري.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.