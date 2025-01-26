شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتلقى 3 عروض لشراء بركات حجاج قبل نهاية الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي سموحة 3 عروض من الدوري المصري لبيع مدافع الفريق بركات حجاج في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون اللاعب الثاني بعد محمد ربيعة المرشح للرحيل عن الموج الأزرق هذه الأيام.

وقال مصدر فى سموحة، إن بركات حجاج تلقى 3 عروض من أندية الدوري المصري، منها فريق جماهيري كبير ينافس على البطولة، وفريقان آخران فى منتصف جدول الترتيب، لكن القرار النهائي سيكون للجهاز الفني.

وكان مجلس إدارة نادي سموحة قد منح الحرية للجهاز الفني، بقيادة أحمد سامي، فى قرار رحيل لاعب آخر هو مدافع الفريق محمد ربيعة فى الشتاء، حيث طلب سامي من إدارة النادي الانتظار بشأن تحديد قائمة الراحلين لحين تحسن نتائج الفريق خاصة بعد مد فترة القيد الشتوي حتى 8 فبراير المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أكدت وجود اهتمام من الأهلي بضم اللاعب، لكن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر رفض فكرة ضم ربيعة مدافع سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.