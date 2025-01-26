شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين تحت منظار حسام حسن فى مواجهة الأهلى وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة فى الأسبوع العاشر من الدورى المصرى باهتمام كبير من جانب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذى يتابع جميع المباريات عن كثب لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب بجانب متابعة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب أكثر من لاعب تحت المنظار فى مباراة الأهلى وبيراميدز الليلة للحكم على مستواهم وتقييمهم قبل تحديد موقفهم من المعسكر المقبل، وعلى رأسهم رمضان صبحى لاعب بيراميدز، وكذلك أحمد سامى، وكريم حافظ، وعبد الرحمن مجدى لاعبى الفريق السماوى.

كما يراقب جهاز المنتخب أيضا فى المباراة ثلاثى الأهلى حسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وياسر إبراهيم لمتابعة مستواهم تحسبا لحاجة المنتخب إليهم فى الفترة المقبلة.

ويتوجه الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اليوم الأحد، إلى المغرب لحضور حفل سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها غدا الاثنين، بمشاركة الفراعنة.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سفر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وابراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تقام ديسمبر المقبل.

وتأهلت منتخبات "مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.

ونجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما سجل 4 انتصارات وتعادلين، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن، والذي جاء بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وشهدت مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا تواجد كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وتمكنت بوتسوانا من التأهل برفقة الفراعنة إلى نهائيات الكان 2025.