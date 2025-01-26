شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلى مع فاركو بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما فاز بيراميدز على زد إف سى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

لجنة الحكام أسندت إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثاني، وصبحي العمراوي حكما رابعا.

بينما يقود محمود عاشور غرفة الفار.

وأدار البنا مباراة للأهلي هذا الموسم، كانت أمام المصري البورسعيدي فى الأسبوع السادس من الدوري المصري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وستكون مباراة الليلة رقم 51 التي يديرها البنا للأهلي تحكيمياً، ففاز الأهلي في وجوده في 38 مباراة، وتعادل فى 8 وخسر 4.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.