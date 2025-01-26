شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى من قائمة بيراميدز فى مواجهة الأهلي الليلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لـ فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، استبعاد رمضان صبحي من قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وفي نهاية مران الأمس، شعر رمضان صبحي ببعض الآلام وخضع لأشعة أثبتت معاناته من شد فى العضلة الخلفية، وبالتالي تقرر استبعاده من معسكر المباراة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

ويملك فريق الأهلى 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وسجل 14 هدفا، وتلقت 4 أهداف، فيما يملك بيراميدز 20 نقطة بعدما لعب 9 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.