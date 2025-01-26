شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى نائباً لرئيس اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 03:26 م

قرر اتحاد البحر المتوسط للتايكوندو تعيين المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري فى منصب نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للعبة، وأرسل اتحاد البحر المتوسط خطابه للاتحاد المصري جاء فيه اختيار المستشار محمد مصطفي نائبا لرئيس الاتحاد تقديرا لخبراته مؤهلاته وأدائه منذ توليه مسئولية الاتحاد المصري للتايكوندو فى 2021.

على الجانب الآخر، تلقى المستشار محمد مصطفى بوصفه نائب رئيس الاتحاد العربى للتايكوندو الدعوة لحضور اجتماع الاتحاد العربى برئاسة السيد إدريس الهلالي المقرر إنعقاده يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 بمدينة الفجيرة الإماراتية على هامش فعاليات بطولة كاس العرب للتايكوندو في نسختها الخامسة والمعتمده دوليا وبطولة الفجيرة الدولية في نسختها الثانيه عشر والمقامتين خلال الفترة من 5-13 فبراير بمدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.