شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يواصل الكشف عن مواهب منافسات المضمار والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الاتحاد المصري لالعاب القوى ، برئاسة العميد حاتم فودة، التنقيب والبحث عن المواهب المميزة في منافسات المضمار من خلال تجمع اللاعبين المرشحين للانضمام لمنتخب 2009 و2010، تنفيذا للخطة الاستراتيجية لاتحاد ألعاب القوي والتى تستهدف اكتشاف أجيال جديدة من أبطال ألعاب القوى فى كافة محافظات مصر، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأن "الرياضة أمن قومي".

من جانبه حرص العميد حاتم فودة على الاجتماع باللاعبين واللاعبات بحضور أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على المنتخب القومي محمد أبو فندى، محمد بدري، وأسامة بدير، المدير الإداري للمنتخبات القومية، لتحفيزهم ومنحهم دفعة معنوية للتألق في التدريبات.

وطلب فودة من اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم ليكونوا جديرين بتمثيل مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2026 التي ستقام في داكار، وشدد على التزامهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمواهب الشابة والعمل على رفع مكانة ألعاب القوى المصرية في المحافل الدولية، مشددين على أهمية تحقيق ميداليات أولمبية تليق بمكانة مصر الرياضية ورفع علم مصر على منصات التتويج فى المحافل الدولية والعالمية، خاصة أن انتقاء لاعبي ألعاب القوى يتعلق بمعايير ومدى التزامهم بالتطوير.

كما أوضح محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخبات الوطنية، أن انتقاء اللاعبين بناءً على مستواهم فى البطولات المحلية ومدى تحقيقهم للأرقام المؤهلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالتدريبات من أولويات اختيار اللاعبين وتنفيذهم بالخطط التدريبية الموضوعة من قبل الجهاز الفني لتوافر مقومات النجاح والتفوق الرياضي.