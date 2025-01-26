شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، ضيفاً ثقيلا على الاتحاد السكندري فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للإتحاد السكندري 5.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 2.80 مليون يورو.

ويدخل الدراويش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة في الجولة التاسعة، ما يعطى للاعبيه الرغبة فى مواصلة الانتصارات، وفى المقابل يعمل زعيم الثغر على الانتفاضة من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف لكل منهما، ومن قبل الخسارة من زد والزمالك.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، حيث حصل على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.