أستراليا المفتوحة: سينر يحتفظ باللقب بفوزه في النهائي على زفيريف

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : احتفظ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالميا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بفوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني 6 3 و7 6 (7 4) و6 3 الأحد في ملبورن.

في المواجهة الثانية والخمسين في المباريات النهائية للبطولات الكبرى بين المصنفين الأولين منذ بدء عصر الاحتراف عام 1968، خرج سينر منتصرا ورفع عدد ألقابه في الـ"غراند سلام" إلى ثلاثة في أنجاز أول من نوعه بالنسبة للاعب إيطالي، حارما زفيريف من لقبه الكبير الأول بعدما تفوق عليه في ساعتين و42 دقيقة.

ومنذ مطلع القرن الحالي، لم ينجح سوى ثلاثة لاعبين في الاحتفاظ بلقب البطولة الأسترالية وهم الاميركي أندري أغاسي (2000 2001)، السويسري روجيه فيدرر (2006 2007) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (2011 2012 2013 و2015 2016 2017 و2019 2020 2021).

وواصل الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما تألقه بتحقيقه انتصاره الحادي والعشرين تواليا، وتحديدا منذ خسارته أمام الإسباني كارلوس ألكاراس في نهائي دورة بكين أوائل تشرين الأول/أكتوبر، في سلسلة لم يحققها أي لاعب منذ ديوكوفيتش قبل عامين.

وبفوزه بالنهائي الثاني عشر بين المصنفين الأولين في أستراليا المفتوحة والأول منذ فوز ديوكوفيتش على الإسباني رفايل نادال عام 2019، أضاف سينر هذا اللقب إلى الذي أحرزه العام الماضي والذي تلاه بآخر في فلاشينغ ميدوز حين أصبح أول لاعب منذ الأرجنتيني غييرمو فيلاس عام 1977 يفتتح باكورة ألقابه في البطولات الكبرى بتتويجين في نفس الموسم.

وبعد موسم رائع بدأه بانجاز أن يكون أول إيطالي يتوّج بلقب في البطولات الأربع الكبرى منذ أدريانو باناتا عام 1976 (رولان غاروس) واختتمه بقيادة بلاده إلى الاحتفاظ بلقب كأس ديفيس وبات فيه أول إيطالي يتوج ببطولة "أيه تي بي" الختامية، ها هو سينر يبدأ الموسم الجديد باحراز أستراليا المفتوحة، حارما زفيريف من أن يصبح أول ألماني يحرز لقبا كبيرا منذ بوريس بيكر عام 1996 في أستراليا بالذات.

وبذلك، يستمر بحث ابن الـ27 عاما يبحث عن لقبه الكبير الأول بعدما سقط عند العقبة الأخيرة للمرة الثالثة في مسيرته.