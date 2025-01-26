"الكاف" يكشف عن الهوية البصرية لشعار كأس أمم أفريقيا المغرب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم السبت، عن الهوية البصرية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقرر تنظيمها في المغرب ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وجاء الإعلان من خلال مقطع فيديو نشره الكاف عبر حساباته الرسمية، كشف فيه عن شعار البطولة الذي يجمع بين رمزية التراث الإفريقي والطابع المغربي الأصيل.

ويُعد هذا الشعار عنوانًا للهوية البصرية التي سترافق الحدث الكروي الأكبر في القارة.

وفي بيان رسمي، أعلن "الكاف" أن مراسيم قرعة البطولة ستُقام يوم الاثنين المقبل في المسرح الوطني محمد الخامس بمدينة الرباط، عند الساعة السابعة مساءً.

وسيشهد الحفل حضور شخصيات رياضية بارزة، من بينهم رؤساء اتحادات كرة القدم الإفريقية، ومدربو المنتخبات المشاركة، ولاعبون سابقون ساهموا في كتابة تاريخ البطولة الكروية لإفريقيا.

24 منتخبًا على طريق التتويج

من المقرر أن تشهد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 مشاركة 24 منتخبًا يمثلون مختلف دول القارة، بعد نجاحهم في تجاوز التصفيات المؤهلة.

وسيتم خلال القرعة توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، حيث ستتنافس كل مجموعة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، مع دخول أفضل المنتخبات في مرحلة الأدوار الإقصائية.

ويأتي اختيار المغرب لاستضافة البطولة، تأكيدًا على قدرته التنظيمية وبنيته التحتية المتطورة، القادرة على استقبال آلاف المشجعين من مختلف أنحاء القارة السمراء وباقي دول العالم، في أجواء رياضية وثقافية استثنائية، تعكس غنى التراث المغربي وروحه المضيافة.

وسيكون حفل إجراء القرعة مناسبة لتسليط الضوء على جاهزية المغرب، حيث شرعت الوفود المدعوة تصل إلى الرباط والدار البيضاء، إذ يتوقع أن يشهد الحفل حضورًا إعلاميًا كبيرًا لتغطية لحظة الإعلان عن توزيع المنتخبات، التي ستحدد ملامح المنافسة المنتظرة.

وتعتبر بطولة كأس أمم إفريقيا الحدث الكروي الأبرز في القارة، ومع كل نسخة تحمل في طياتها حكايات تنافسية وأجواء مميزة تجمع بين التقاليد والثقافات الإفريقية. وبالنظر إلى استعدادات المغرب، فإن دورة 2025 تعد بأن تكون من بين الأفضل تنظيمًا وإبداعًا، في ظل تطلعات جماهيرية كبيرة وأجواء مشحونة بالحماس والترقب.

ومع اقتراب موعد البطولة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو يوم القرعة، الذي سيكون الخطوة الأولى على طريق التتويج بلقب البطولة الأهم في أفريقيا .