شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى يقود هجوم الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تشكيل لاعبيه لمواجهة الاتحاد السكندري فى بطولة الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالى:

حارس مرمى ..أحمد عادل

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر .

الوسط .. عبد الرحمن الدح ، محمد عبد السميع ، محمد بيومي، إريك تراوري، نادر فرج.

الهجوم .. خالد النبريصي.



البدلاء ..كمال السيد ،حاتم سكر ،هشام محمد ،عبدالله محمد ،مروان حمدي ، عمر القط ،علي الملواني، محمد خطاري ،عبد الرحمن كتكوت.

ويستعد فريق الإسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الرابعة عصر اليوم الأحد باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى.

ويتسلح الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة الاتحاد، التي ستكون رقم 119 بين الفريقين، حيث حقق الدراويش 56 فوزا مقابل 32 فقط للاتحاد، وانتهت 30 مباراة بالتعادل، منها 8 فقط سلبيا، سجل الإسماعيلى 187 هدفا، مقابل 123 هدفا للاتحاد، حافظ الإسماعيلى على شباك نظيفة 43 مرة مقابل 29 للاتحاد.

ويدخل الدراويش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة في الجولة التاسعة، ما يعطى للاعبيه الرغبة فى مواصلة الانتصارات، في المقابل يعمل زعيم الثغر على الانتفاضة من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف لكل منهما، ومن قبل الخسارة من زد والزمالك.

ويدخل الاتحاد المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 9 برصيد 12 نقطة.

ويغيب محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى عن الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، حيث حصل على الإنذار الثالث أمام سموحة، ليغيب عن مباراة الاتحاد، بعدما حصل على إنذار أمام سيراميكا والبنك الاهلى وأخيرا أمام سموحة.